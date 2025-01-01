Auf Streife
Folge 102: Ikarus
46 Min.Ab 12
In den frühen Morgenstunden stürzt ein 23-Jähriger tragisch vom Sprungturm eines Schwimmbads. Zuvor ist er mit seiner Freundin und seinem Bruder in das Bad eingebrochen. - Eine 36-Jährige alarmiert die Polizei, weil sie eine 70-Jährige in einem Nachthemd bei sich im Vorgarten rumgeistern gesehen hat. Doch als die Beamten eintreffen, ist die Dame bereits verschwunden. - Außerhalb der Öffnungszeiten flippt eine 32-Jährige in dem Restaurant aus.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1