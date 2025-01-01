Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Drache im Sinkflug

SAT.1Staffel 2Folge 106
Drache im Sinkflug

Drache im SinkflugJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 106: Drache im Sinkflug

47 Min.Ab 12

Lautes Gepolter und Schreie lassen einen Nachbarn die Polizei alarmieren. Es scheint, dass ein Ehestreit eskaliert. Als die Beamten klingelt, öffnet ein 57-Jähriger die Tür. Von der Ehefrau gibt es keine Spur. - Zwei junge Männer stehen betrunken an einer Unfallstelle. Beide streiten ab, dass sie gefahren sind. Plötzlich hören die Beamten Klopfgeräusche aus dem Kofferraum. - Ein Mann wird mit BHs gefesselt im Hinterzimmer einer Kneipe aufgefunden. Was ist passiert?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen