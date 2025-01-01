Auf Streife
Folge 107: Die Ordnungswüterin
45 Min.Ab 12
Eine 25-Jährige schmeißt aus Wut die Klamotten ihrer Mitbewohnerin aus dem Fenster. Handelt es sich um einen Racheakt wegen eines lapidaren Verstoßes gegen die Hausregeln? - Der Priester, der sich als Gast in einem Wohnheim des Priesterseminars einquartiert hat, erhält des öfteren Damenbesuch. Das missfällt den anderen Geistlichen. - Ein Paketzusteller wird von zwei Empfängern attackiert. Grund für den Ausraster ist die angebliche Faulheit des Zustellers.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
