Auf Streife

Ehefrau und Auto geschlagen

SAT.1Staffel 2Folge 115
Folge 115: Ehefrau und Auto geschlagen

45 Min.Ab 12

Eine Autofahrerin muss sich in ihrem Wagen vor dem randalierenden Ehemann verschanzen. - Eine Mutter vertraut einer Fremden ihr Baby an, um schnell in die Tierhandlung zu springen. Als sie zurückkehrt, ist die Frau samt Baby verschwunden. - Ein 12-Jähriger verteilt mehrere 100-Euro-Scheine an seine Mitschüler. Woher rührt seine Großzügigkeit? - Und: Ein harmloser Auffahrunfall lässt einen Rentner auffliegen. Er betreibt ein illegales Privat-Taxi.

