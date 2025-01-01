Auf Streife
Folge 115: Ehefrau und Auto geschlagen
45 Min.Ab 12
Eine Autofahrerin muss sich in ihrem Wagen vor dem randalierenden Ehemann verschanzen. - Eine Mutter vertraut einer Fremden ihr Baby an, um schnell in die Tierhandlung zu springen. Als sie zurückkehrt, ist die Frau samt Baby verschwunden. - Ein 12-Jähriger verteilt mehrere 100-Euro-Scheine an seine Mitschüler. Woher rührt seine Großzügigkeit? - Und: Ein harmloser Auffahrunfall lässt einen Rentner auffliegen. Er betreibt ein illegales Privat-Taxi.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
