Auf Streife

Das Muttermilchmassaker

SAT.1Staffel 2Folge 119
Das Muttermilchmassaker

Das MuttermilchmassakerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 119: Das Muttermilchmassaker

46 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Apotheke gerufen, in der eine junge Frau wie wild ihre Muttermilch austeilt. - Ein Pärchen will sich im nahegelegen Wald auf einem Hochsitz vergnügen. Leider geht der Spaß nach hinten los, denn der Sitz wurde vorher angesägt. Wer ist für die lebensgefährliche Aktion verantwortlich? - Ein 70-Jähriger wird im Spiel von seinem Enkel an einen Baum gefesselt. Nachdem der Junge den Notruf abgesetzt hat, flüchtet er.

