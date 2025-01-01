Zum Inhalt springenBarrierefrei
Komm Mama wir gehen nach Hause

SAT.1Staffel 2Folge 121
Folge 121: Komm Mama wir gehen nach Hause

45 Min.Ab 12

Die Beamten beobachten, wie eine Zehnjährige ihre torkelnde Mutter auf offener Straße stützt. Als sie eingreifen, gerät die Situation außer Kontrolle. - Nach einem Einbruch in einer Eisdiele wird ein 33-Jähriger halbnackt in einer Kühltruhe entdeckt. Angeblich hat er sich dort selbst niedergelegt. - Ein Kind wird von einer Elektrorollstuhlfahrerin angefahren. Werden die Beamten die Unfallflüchtige aufspüren?

