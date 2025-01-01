Auf Streife
Folge 126: Dixie Klo-Klau
46 Min.Ab 12
Die Beamten beobachten zwei Jungs, die mitten auf der Straße mit einem Dixi-Klo hantieren. - Ein 16-Jähriger wird von seinem Stiefvater zuhause eingesperrt. Als die Polizei eintrifft, erzählt er ihnen von einer Strafe für vergessene Hausarbeit. - Die Beamten müssen eine Rentnerin aus den Fängen falscher Wasserwerksmitarbeiter befreien. - Und: Ein Tankwart schaltet die Polizei ein, nachdem eine offensichtlich betrunkene Frau einen Warenständer umgefahren hat.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1