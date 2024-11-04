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Auf Streife

Die Jobcenter-Heulsuse

SAT.1Staffel 2Folge 127vom 04.11.2024
Die Jobcenter-Heulsuse

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Folge 127: Die Jobcenter-Heulsuse

46 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Eine betrunkene Frau pöbelt Leute im Jobcenter an. Als eine Tunesierin sich der verzweifelten Frau annehmen will, fühlt sich die Pöblerin angegriffen. Die Beamten müssen klären. - Eine 36-Jährige wird von mehreren Männern vor ihrer Haustür belagert. Sie alle haben nur das eine im Sinn: ein Traum-Date mit der Konditorin. - Ein Mann betrinkt sich und fährt in eine Kleingartenkolonie, wo er ein Auto mit Bierflaschen bewirft und einen Rentner mit einer Astschere bedroht.

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