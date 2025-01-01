Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen einJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 132: Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen ein
46 Min.Ab 12
Aus der Wohnung eines Verstorbenen dringen Geräusche, die eine Nachbarin in Schrecken versetzen. Wen werden die Beamten in der Wohnung finden? - Ein kleiner Junge klaut einer älteren Dame die Handtasche und lässt die Beamten Zeugen eines Familiendramas werden. - Eine Passantin vermutet illegalen Kunsthandel auf einem Park-and-Ride-Parkplatz und ruft die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1