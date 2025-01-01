Auf Streife
Folge 135: Unfall kurz nach Autokauf
45 Min.Ab 12
Beim Überqueren einer Einfahrt wird ein Radfahrer von einem herausfahrenden Pkw angefahren. Die beiden Beteiligten machen sich gegenseitig Schuldzuweisungen. - Mutter und Sohn werden von einem freilaufenden Hund im Wald angegriffen. Zu wem gehört der Vierbeiner? - Eine 20-Jährige wird allein und bewusstlos auf einem Parkplatz gefunden. Kurz zuvor hatte sie versucht, ihre stark alkoholisierte Freundin davon abzuhalten, zu einem fremden Mann ins Auto zu steigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1