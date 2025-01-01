Auf Streife
Folge 138: Public Viewing
46 Min.Ab 12
Zwischen einer halbnackten 21-Jährigen und ihrem 27-jährigen Freund entbrennt ein lautstarker Streit in der Bibliothek. Wieso steht sie mit entblößten Brüsten in einer Bibliothek? Ein kleines Känguru verwüstet das Wohnzimmer eines 33-Jährigen. Offensichtlich haust es dort schon etwas länger. Dem 33-Jährigen ist das angeblich nicht bekannt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
