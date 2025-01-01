Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Karate Anne-Lise

SAT.1Staffel 2Folge 154
Karate Anne-Lise

Karate Anne-LiseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 154: Karate Anne-Lise

45 Min.Ab 12

Ein 37-jähriger Marketing-Mitarbeiter wird von seinen Kollegen ohnmächtig vor seinem Auto vorgefunden. Angeblich haben ihn drei Rocker brutal überfallen. - Ein wütendes Pärchen randaliert vor dem Haus eines Schönheitschirurgen. Grund für die Randale ist eine schief gelaufene Brust-OP bei der Frau. - Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie ankommen, müssen sie zunächst eine Rangelei zwischen den beiden Autofahrern schlichten.

