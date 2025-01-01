Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Kennzeichen bei Unfall verloren

SAT.1Staffel 2Folge 156
Kennzeichen bei Unfall verloren

Auf Streife

Folge 156: Kennzeichen bei Unfall verloren

46 Min.Ab 12

Ein Autofahrer fährt in eine Gemüselieferung und flüchtet danach. Vor Ort finden die Polizisten das Kennzeichen des Fahrzeugs und können somit die Halterin ausfindig machen. Diese beteuert jedoch, den Wagen nicht gefahren zu sein. Aber wer hat dann den Unfall verursacht? - Ein Autofahrer rettet seinen Sohn und seine Frau in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto, bevor dieses vollständig in Flammen aufgeht. Wie konnte es zu dem Brand kommen?

