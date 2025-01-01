Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau auf der Flucht

SAT.1Staffel 2Folge 163
46 Min.Ab 12

Eine angefahrene Frau lässt sich nicht ärztlich behandeln, sondern drängt darauf, schnellstmöglich von der Unfallstelle wegzukommen. Wenig später erreicht die Polizisten ein weiterer Notruf aus dem Krankenhaus: Die Frau will wieder flüchten. - Auf einer Beach-Party greift eine Frau zum Pfefferspray und attackiert die Verlobte ihres Ex-Freundes. - Unzucht im Krankenhaus: Ein 29-Jähriger hat Sex mit seiner Freundin. Da flippt der Zimmernachbar aus.

SAT.1
