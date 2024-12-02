Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Tilidinwahn

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 02.12.2024
Tilidinwahn

TilidinwahnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 22: Tilidinwahn

44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Eine 15-jährige hat versucht, sich mit einem gefälschten Zeugnis an einer neuen Schule einzuschreiben. Die Eltern scheinen an dem Vorfall nicht interessiert und die Schülerin schweigt sich aus. Was steckt hinter dieser Verzweiflungstat? Ein Tumult vor einem Kölner Bordell missfällt dem Betreiber sehr. Vier Frauen protestieren oben ohne mit Plakaten vor seinem Laden gegen "Sex-Sklaverei" und versperren potenziellen Freiern den Weg hinein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen