Vom Geschäftspartner niedergeschossenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 23: Vom Geschäftspartner niedergeschossen
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Versicherungsagentur gerufen, wo sie das bewusstlose männliche Opfer mit einer blutenden Schussverletzung an der Schulter vorfinden. Die Suche nach dem Täter und dem Tatmotiv gestaltet sich hart. In einem weiteren Fall werden die Beamten nachts in einen noblen Wohnort gerufen, in dem eine maskierte Person Reifen zersticht. Als die Polizisten den mutmaßlichen Täter aufgreifen, wird die Situation für die Beamten und Zeugen jedoch mehr als brenzlig.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1