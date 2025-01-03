Kinder ausgesetzt am StraßenrandJetzt kostenlos streamen
Folge 24: Kinder ausgesetzt am Straßenrand
Eine Passantin ruft erschüttert die Polizei: Zwei kleine Kinder wurden ausgesetzt, mit einem Brief der Mutter. Sie sehen verwahrlost und geprügelt aus. Auf der Suche nach den Eltern machen die Beamten eine schreckliche Entdeckung nach der nächsten. In einem weiteren Fall beobachten zwei Streifenbeamte, wie ein Mann eine Teenagerin festhält. Alles sieht nach einem Gewalt- oder versuchten Sexualverbrechen aus. Doch bei den Ermittlungen kommt es zu einer überraschenden Wendung.
