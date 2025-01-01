Auf Streife
Folge 31: Facebook-Eintrag eskaliert
44 Min.Ab 12
Nachts droht die Situation vor einem Club zu eskalieren, als eine junge Frau versucht, zwei streitende Männer auseinanderzubringen. Die Polizisten greifen beherzt ein und können Schlimmeres verhindern. Vorerst. Denn sie ahnen nicht, dass sie erneut anrücken müssen und dieses Mal auch die Frau in Gefahr ist. Dann werden zwei junge Mädchen beim Diebstahl in einer Parfümerie erwischt. Ihr Geständnis erweicht nicht nur das Herz der Verkäuferin, sondern rührt auch die Beamten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1