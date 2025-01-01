Auf Streife
Folge 34: Mann mit Samurai-Schwert
45 Min.Ab 12
Eine panische Passantin ruft die Polizei in eine Fußgängerzone. Ein Mann schlägt dort mit einem Samurai-Schwert auf Gegenstände ein und stößt dabei angsteinflößende Schreie aus. Die Beamten wissen nicht, ob er verwirrt oder tatsächlich gemeingefährlich ist und jemanden verletzten will. Dann ruft eine Mutter die Polizei in ein Krankenhaus. Ihr Sohn wurde schwer verletzt eingeliefert und behauptet, bei Stunts vom Fahrrad gefallen zu sein ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1