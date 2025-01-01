Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mann mit Samurai-Schwert

SAT.1Staffel 2Folge 34
Mann mit Samurai-Schwert

Mann mit Samurai-SchwertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 34: Mann mit Samurai-Schwert

45 Min.Ab 12

Eine panische Passantin ruft die Polizei in eine Fußgängerzone. Ein Mann schlägt dort mit einem Samurai-Schwert auf Gegenstände ein und stößt dabei angsteinflößende Schreie aus. Die Beamten wissen nicht, ob er verwirrt oder tatsächlich gemeingefährlich ist und jemanden verletzten will. Dann ruft eine Mutter die Polizei in ein Krankenhaus. Ihr Sohn wurde schwer verletzt eingeliefert und behauptet, bei Stunts vom Fahrrad gefallen zu sein ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen