Auf Streife
Folge 39: Halbnackt auf der Straße ausgesetzt
45 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Auf einer Landstraße wird ein nackter Mann gesichtet. Als die Polizei eintrifft, erklärt dieser, dass seine Discobekanntschaft ihn nach einem Techtelmechtel aus dem Auto geworfen und ihm nichts überlassen habe außer der Boxershort, die er trägt. Was ist passiert, dass die junge Frau scheinbar vor ihm geflohen ist? Dann werden die Beamten von einem alleinerziehenden Vater gerufen, weil sein Tresor mit wertvollem Inhalt gestohlen wurde.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
