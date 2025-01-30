Kind ruft Polizei wegen FamilienstreitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 41: Kind ruft Polizei wegen Familienstreit
45 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Die Polizei erhält den Notruf einer Neunjährigen, da ihre Eltern heftigst streiten. Vor Ort finden sie nur die Mutter vor, den Vater nicht. Obwohl die Frau Blessuren aufweist, behauptet sie, dass es keinen Streit gab und dass ihr Mann nicht da sei. Als die Beamten mit dem Mädchen sprechen, behauptet es plötzlich dasselbe. Außerdem werden die Polizisten zu einem Supermarkt gerufen, nachdem ein Kunde scheinbar grundlos ausgerastet ist und um sich geschlagen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1