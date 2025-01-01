Auf Streife
Folge 48: Der Ehrenmord
45 Min.Ab 12
Ein Mann ruft die Polizei, weil er befürchtet, dass der Vater und der Bruder seiner libanesischen Freundin dieser etwas angetan haben. Können die Beamten noch rechtzeitig eingreifen? Kurz darauf werden die Polizisten von einer aufgebrachten Frau alarmiert: Zwei Nachbarskinder haben den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht. Daraufhin hat die Frau die Kinder im Keller eingesperrt. Doch darf sie das überhaupt?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1