Auf Streife

Polizei muss Mann nach Streit mit seiner Freundin einweisen

SAT.1Staffel 2Folge 51
Polizei muss Mann nach Streit mit seiner Freundin einweisen

Folge 51: Polizei muss Mann nach Streit mit seiner Freundin einweisen

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von einer verzweifelten Frau gerufen, die ihren randalierenden Mann kaum noch in Schach halten kann. Können die Beamten die Anruferin beschützen? Ein Mann beobachtet, wie sich ein Autoknacker an seinem Wagen zu schaffen macht. Bis die Polizisten eintreffen, ist der Dieb bereits geflüchtet. Auf der Suche nach dem Täter kommt den Beamten ein cleverer Hund zur Hilfe. Und: Ein Fleischlieferant stielt den Kunden einer Imbissbude die Schnitzel vom Teller.

SAT.1
