Auf Streife
Folge 53: Die Morphium Tragödie
44 Min.Ab 12
Ein verzweifeltes Ehepaar ruft Polizei und Rettungswagen. Ihre dreijährige Tochter ist aus heiterem Himmel zusammengebrochen. Auf der Suche nach der Ursache finden die Beamten offen herumliegende Morphium-Pflaster. Offenbar hat sich das Kind damit vergiftet. Kann es gerettet werden? Im Anschluss werden die Polizisten in ein Hotel bestellt. Dort hat der Hotelbesitzer kurz zuvor einen mit Handschellen an ein Bett gefesselten, nackten Mann aus seiner misslichen Lage befreit.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1