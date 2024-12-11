Hundekot und Gammelessen - überforderte MutterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 55: Hundekot und Gammelessen - überforderte Mutter
45 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Die Polizisten müssen das Jugendamt alarmieren, weil eine völlig überforderte Mutter mit ihren drei Kindern in einer vollgekoteten und zugemüllten Wohnung lebt. Werden die Behörden der Frau die Kinder wegnehmen? Im Anschluss beobachtet ein Mann, wie ihm jemand auf offener Straße Kraftstoff aus dem Auto abzapft. Die Polizei kann den Dieb stellen. Doch der Täter kennt sein Opfer und auch ein Geheimnis, das dieses mit sich trägt. Damit will der Dieb den Geschädigten erpressen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1