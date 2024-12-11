Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hundekot und Gammelessen - überforderte Mutter

SAT.1Staffel 2Folge 55vom 11.12.2024
Hundekot und Gammelessen - überforderte Mutter

Die Polizisten müssen das Jugendamt alarmieren, weil eine völlig überforderte Mutter mit ihren drei Kindern in einer vollgekoteten und zugemüllten Wohnung lebt. Werden die Behörden der Frau die Kinder wegnehmen? Im Anschluss beobachtet ein Mann, wie ihm jemand auf offener Straße Kraftstoff aus dem Auto abzapft. Die Polizei kann den Dieb stellen. Doch der Täter kennt sein Opfer und auch ein Geheimnis, das dieses mit sich trägt. Damit will der Dieb den Geschädigten erpressen.

