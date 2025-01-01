Ex-Freundin die Treppe runtergeworfenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 56: Ex-Freundin die Treppe runtergeworfen
45 Min.Ab 12
Die Polizisten finden eine Frau, die von ihrem Ex-Freund die Treppen hinuntergestoßen wurde, weil sie seiner neuen Freundin von seinen Drogengeschäften erzählt hat. Der Täter ist nach dem Angriff zu seiner Partnerin und deren Tochter gefahren. Können die Beamten das Schlimmste verhindern? Danach erwartet eine völlig verängstigte Mutter die Polizisten. Sie und ihre Tochter werden von einem Radfahrer beschimpft, der der Meinung ist, dass sie zu weit auf dem Radweg geparkt hat.
