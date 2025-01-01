Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Pfandrausch im wilden Kölner Westen

SAT.1Staffel 2Folge 64
Pfandrausch im wilden Kölner Westen

Pfandrausch im wilden Kölner WestenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 64: Pfandrausch im wilden Kölner Westen

45 Min.Ab 12

Zwei Obdachlose sind sich beim Sammeln von Pfandflaschen in die Quere gekommen. Mit Mühe und Not können die Polizisten die Streithähne trennen - doch nur für kurze Zeit. Im Anschluss gerät ein Mann mit seinem Auto auf einer Ölspur ins Rutschen und prallt gegen einen Zaun. Der verärgerte Fahrer ruft die Polizei um Hilfe. Am Unfallort können die Beamten die vermeintliche Täterin ausfindig machen. Diese hütet allerdings ein dunkles Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen