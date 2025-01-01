Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Einbrecher mit Pfefferspray in die Flucht geschlagen

SAT.1Staffel 2Folge 66
Einbrecher mit Pfefferspray in die Flucht geschlagen

Folge 66: Einbrecher mit Pfefferspray in die Flucht geschlagen

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von einer Frau gerufen, die einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat. Trotz des eingesetzten Pfeffersprays kann er flüchten. Wenig später erfahren die Beamten, dass ein vermeintlicher Dieb von einem Kellner in der Toilette festgehalten wird. Handelt es sich um denselben Mann? Und: Eine Passantin findet eine bewusstlose Zwölfjährige und ruft die Polizei. Die eintreffenden Sanitäter stellen eine Alkoholvergiftung fest.

