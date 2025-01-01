Zwei kleine Jungs klauen KondomeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 67: Zwei kleine Jungs klauen Kondome
44 Min. Ab 12
Zwei Brüder klauen Kondome in einem Drogeriemarkt. Das Entsetzen der Mutter groß, als diese den Grund für die Tat ihrer Söhne erfährt. Ein heftiger Familienstreit bricht aus, in den auch Vater und Teenagertochter involviert werden. Können die Beamten die Situation schlichten? Und: Die Polizisten werden auf ein Fahrschulauto aufmerksam, das Schlangenlinien fährt. Können die Beamten die Situation aufklären?
Genre: Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion: DE, 2013
Altersfreigabe: 12
12
