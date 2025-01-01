Audodieb fährt 7-jährige an und begeht UnfallfluchtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 69: Audodieb fährt 7-jährige an und begeht Unfallflucht
44 Min.Ab 12
Ein Autofahrer fährt eine Siebenjährige an und flüchtet. Während die Polizisten den Unfallort begutachten, wird ihnen ein weiterer Autounfall gemeldet. Diesmal konnte der Unfallverursacher festgehalten werden. Handelt es sich um ein und denselben Täter? Im Anschluss werden die Polizisten zu einem Radiosender gerufen, weil eine selbsternannte Prophetin sich in einer schalldichten Aufnahme-Kabine verschanzt hat, um ihre Botschaft vom nahenden Weltuntergang zu verkünden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1