Folge 70: Kleinwüchsiger wird bei Partyaktion verletzt
Die Frau eines kleinwüchsigen Mannes ruft die Polizei, weil ihr Mann mit einer Kopfverletzung nach Hause gekommen ist. Vor den Beamten gibt er zu, geschlagen worden zu sein, jedoch weigert er sich, den oder die Täter zu benennen und anzuzeigen. Was hat er zu verbergen und wovor hat er Angst? Und: Die Polizisten müssen einen Mann stoppen, der wütend und mit einem Baseballschläger bewaffnet ein Auto zertrümmert. Wollte sich der Täter an jemandem rächen?
