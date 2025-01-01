Auf Streife
Folge 74: Die Rache des Busfahrers
45 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter ruft die Polizei, weil ihr Sohn nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist. Gemeinsam versuchen sie den Busfahrer ausfindig zu machen, mit dessen Schulbus das Kind immer fährt. Tatsächlich finden sie den Jungen - eingesperrt im Bus. Der Busfahrer behauptet, ihn nicht absichtlich eingesperrt zu haben ... Danach erhalten die Polizisten den Notruf einer Frau. Während ihr Mann blutverschmiert auf dem Boden liegt, kniet ihr Bruder mit einem Messer über ihm ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
