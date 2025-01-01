Auf Streife
Folge 77: Rache eines betrogenen Mannes
44 Min.Ab 12
Ein Mann ruft die Polizei, weil er von seinem Nachbarn angegriffen wurde, nachdem er diesem zuvor gebeichtet hatte, eine Affäre mit seiner mittlerweile verstorbenen Ehefrau gehabt zu haben. Als die Beamten den Betrogenen zur Rede stellen wollen, will dieser sich das Leben nehmen. Kann der Mann zur Besinnung gebracht werden? Später ruft der Vater einer türkischstämmigen Schülerin die Polizei, weil seine Tochter von einer Klassenkameradin die Treppe hinunter gestoßen wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1