Auf Streife
Folge 91: Der Rabenvater
46 Min.Ab 12
Zwei Jungs randalieren in einer Eisdiele, nachdem der Besitzer ihnen die Rechnung bringt. Kurz zuvor saß der Vater der zwei Brüder mit am Tisch. - Handfester Streit in der Sauna: Zwei Männer müssen von den Polizisten getrennt werden. Ist ihnen die Hitze zu Kopf gestiegen? - Eine 73-Jährige wird im eigenen Garten von einem ferngesteuerten Helikopter verletzt. Sie fühlte sich bedroht und hat versucht, das Flugobjekt wegzujagen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1