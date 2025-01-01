Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Leben ist kurz

SAT.1 Staffel 2 Folge 93
Das Leben ist kurz

Folge 93: Das Leben ist kurz

46 Min. Ab 12

Eine 33-Jährige animiert in einem Linienbus die Fahrgäste zu einem Tanz. Einer Frau im Bus gefällt das gar nicht, sie beginnt einen handfesten Streit. - Eine Rentnerin, mit Regenschirm und Pfefferspray bewaffnet, geht auf einen 25-Jährigen und seinen Bruder los. Wie kommt es zu der Attacke? - Eine Fünfjährige mit einer Bisswunde im Gesicht irrt alleine durch den Stadtwald. Als die Beamten sie auffinden, erzählt sie von einem dicken Jungen, der sie beklaut haben soll.

