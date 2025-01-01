Auf Streife
Folge 96: Frauen schlägt man nicht
46 Min.Ab 12
Eine Neunjährige wählt verzweifelt den Notruf: Ihr Vater hat sie alleine mit einer verletzen und ihr fremden Frau auf einem Parkplatz zurückgelassen. - Ein Mädchen informiert die Polizei über ihre kiffenden Eltern. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern. - Zwei Jugendliche werden dabei erwischt, wie sie auf einem Eiswagen herumturnen und ihn mit Grafitti besprühen. Vom Eismann selbst ist weit und breit keine Spur.
Weitere Folgen in Staffel 2
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
