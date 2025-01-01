Auf Streife
Folge 97: Meins, meins deins
46 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter alarmiert die Polizei, weil ihr Auto samt Sohn vom Kaufhaus-Parkplatz gestohlen worden ist. Plötzlich taucht ihr nichtsahnender Sohn wieder auf - allerdings ohne Auto. - Ein mutmaßlicher Ordnungshüter kassiert von den Prostituierten am Straßenstrich Geld. Dabei benutzt er seltsame Kassier-Methoden. - Ein werdender Vater steht vor den verschlossenen Türen seines Hauses. Im Haus bekommt seine Ex-Freundin gerade das gemeinsame Baby.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
