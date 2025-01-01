Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Jugend pirscht

SAT.1Staffel 2Folge 98
Jugend pirscht

Jugend pirschtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 98: Jugend pirscht

45 Min.Ab 12

Eine Forstwirtin wird beschuldigt, mit einer von ihr aufgestellten Fuchsfalle einen 13-Jährigen verletzt zu haben. Doch die Frau beteuert ihre Unschuld. - Auf Streife greifen die Beamten einen Radfahrer auf, der in ein merkwürdiges Gurtkonstrukt gewickelt ist. Hat er etwas mit dem Diebstahl in einem nahegelegenen Sexshop zu tun? - Die Polizisten finden einen betrunkenen Gast in einer Kneipe. Dieser weigert sich zu gehen. Als seine Verlobte reinkommt, eskaliert die Situation.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen