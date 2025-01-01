Auf Streife
Folge 98: Jugend pirscht
45 Min.Ab 12
Eine Forstwirtin wird beschuldigt, mit einer von ihr aufgestellten Fuchsfalle einen 13-Jährigen verletzt zu haben. Doch die Frau beteuert ihre Unschuld. - Auf Streife greifen die Beamten einen Radfahrer auf, der in ein merkwürdiges Gurtkonstrukt gewickelt ist. Hat er etwas mit dem Diebstahl in einem nahegelegenen Sexshop zu tun? - Die Polizisten finden einen betrunkenen Gast in einer Kneipe. Dieser weigert sich zu gehen. Als seine Verlobte reinkommt, eskaliert die Situation.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1