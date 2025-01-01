Auf Streife
Folge 102: Bis vor den Richter
44 Min.Ab 12
Ein Gewaltverbrecher erscheint nicht zum Gerichtstermin. Die Beamten müssen ihn holen. Doch Einsicht können sie von dem aggressiven Mann nicht erwarten. Ein Sechsjähriger soll mit einem Cityroller eine Schramme in ein Auto gefahren haben. Die Beamten müssen zwischen dem Fahrzeugbesitzer und der Mutter des Kleinen vermitteln. Währenddessen findet der Junge jedoch ein viel gefährlicheres Spielzeug und bringt alle Anwesenden in Lebensgefahr!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
