Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Frei parken

SAT.1Staffel 3Folge 105
Frei parken

Frei parkenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 105: Frei parken

45 Min.Ab 12

Zwei benachbarte Ehepaare gehen sich gegenseitig an. Einer hat dem anderen sogar die Reifen am PKW zerstochen. Was ist der Grund für die Eskalation? Ein Pärchen will sich im nahegelegen Wald auf einem Hochsitz vergnügen. Leider geht der Spaß nach hinten los, denn der Sitz wurde angesägt. Wer ist für die Aktion verantwortlich? Ein 18-Jähriger rastet nach Internetentzug vollkommen aus und schlägt auf seinen Vater ein. Können die Beamten die Situation unter Kontrolle bringen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen