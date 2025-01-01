Auf Streife
Folge 108: Erzwungene Abtreibung
44 Min.Ab 12
Ein erfolgreicher Unternehmer findet heraus, dass seine Frau eine Affäre mit seinem Angestellten hat, und verprügelt sie - die Frau ist hochschwanger! Können die Beamten den Mann stoppen? Ein reiches, verwöhntes Mädchen gibt sich als Obdachlose aus und beklaut einen Passanten. Was ist der Grund für diese dreiste Aktion? Und: Bei einem Junggesellinnenabschied geht die Showeinlage eines Strippers furchtbar daneben.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1