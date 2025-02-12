Immer Ärger mit dem StraßenmusikerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 111: Immer Ärger mit dem Straßenmusiker
45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Vor einem Café kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Cafébetreiber und einem Straßenmusiker, in deren Verlauf der Cafébetreiber sogar das Instrument des Musikers zerstört. Bei einer Gartenparty eskaliert ein Streit zwischen zwei Geschäftspartnern, woraufhin einer der beiden randaliert. Worum ging es? Und: 32-jähriger Stubenhocker schließt die Eltern im Schlafzimmer ein und will sie nicht wieder gehen lassen. Können die Beamten das verzweifelte Ehepaar befreien?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1