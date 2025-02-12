Zum Inhalt springenBarrierefrei
Immer Ärger mit dem Straßenmusiker

SAT.1Staffel 3Folge 111vom 12.02.2025
45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Vor einem Café kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Cafébetreiber und einem Straßenmusiker, in deren Verlauf der Cafébetreiber sogar das Instrument des Musikers zerstört. Bei einer Gartenparty eskaliert ein Streit zwischen zwei Geschäftspartnern, woraufhin einer der beiden randaliert. Worum ging es? Und: 32-jähriger Stubenhocker schließt die Eltern im Schlafzimmer ein und will sie nicht wieder gehen lassen. Können die Beamten das verzweifelte Ehepaar befreien?

