Kinderhasser stellt grausame FalleJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 115: Kinderhasser stellt grausame Falle
44 Min.Ab 12
Ein Ehepaar erwischt bei seiner morgendlichen Jogging-Runde einen Anwohner aus dem Viertel dabei, wie er den Spielplatz ihrer Wohnsiedlung mit Rasierklingen präpariert. Eine Passantin vermutet illegalen Kunsthandel auf einem Park-and-Ride-Parkplatz und ruft die Polizei. Vor einer Kneipe schlägt ein betrunkener Mann einen Bauarbeiter nieder. Das Opfer alarmiert die Polizei. Kommen die Beamten rechtzeitig, um weitere Übergriffe zu verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1