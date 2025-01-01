Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 116
44 Min.Ab 12

Ein Hobbyjäger findet in einem Waldstück einen angeschossenen 14-Jährigen. Von dem Schützen fehlt zunächst jede Spur. - Eine Frau beobachtet, wie ihre Nachbarin von einem Teenager an der Haustür belästigt und gewaltsam in ihr Haus gedrückt wird. Was ist da los? - Der Trainer einer Rugbymannschaft findet im Vereinsheim 12.000 Euro. Wem gehört diese horrende Summe? - Und: Als ein 31-jähriger Mann in einem Parkhaus pinkelt, soll ihn der Parkhauswächter zusammengeschlagen haben.

