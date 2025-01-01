Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

10-jähriger verursacht Autounfall

SAT.1Staffel 3Folge 117
10-jähriger verursacht Autounfall

10-jähriger verursacht AutounfallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 117: 10-jähriger verursacht Autounfall

44 Min.Ab 12

Auf einem Parkplatz soll mit Drogen gehandelt werden. Zwei 16-jährige Jungs behaupten, ein Mann habe ihnen Koks verkaufen wollen. Doch der Mann behauptet das Gegenteil. Es steht Aussage gegen Aussage... Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Unfallverursacher: Ein zehnjähriger Junge! Was hat das Kind allein in einem Auto verloren? Eine 60-Jährige wurde von einem kriminellen Paar ausgeraubt. Können die Beamten die Täter fassen, bevor sie über alle Berge sind?

Auf Streife
SAT.1
