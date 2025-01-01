Auf Streife
Folge 121: Mein Vater. der Tyrann
45 Min.Ab 12
Zwei Passanten verhindern durch ihr beherztes Einschreiten die Vergewaltigung einer 18-Jährigen. Der Täter ergreift die Flucht. Können ihn die Beamten stellen? Nicht schuldig? Das Rad eines PKWs löst sich und zerstört die Auslage eines Blumengeschäfts. Der Fahrer aber will sich der Verantwortung dafür entziehen. Mein Licht geht aus! Eine Frau glaubt, während eines Lichtausfalls auf der Damentoilette ausgeraubt worden zu sein. Stimmt ihre Behauptung?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
