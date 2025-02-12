Auf Streife
Folge 123: Verflixter Papagei!
45 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Familiendrama oder Missverständnis? Eine besorgte Anwohnerin ruft die Polizei, weil aus einer Nachbarwohnung unaufhörlich verzweifelte Kinderschreie dringen. - Ein junges Paar wird in einem Hotel von einem nackten und alkoholisierten Mann belästigt. - Ein anonymer Anrufer will beobachtet haben, wie drei Jugendliche gerade in ein Einfamilienhaus einbrechen. Die Wahrheit liegt allerdings etwas anders.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1