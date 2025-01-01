Auf Streife
Folge 131: Gezwungener Dieb
45 Min.Ab 12
Ein Schüler lässt sich von zwei Klassenkameraden zu einem Diebstahl in einem Karnevalsgeschäft überreden. Nachdem er der Ladendetektivin zunächst entkommt, kehrt er für eine weitere Mutprobe zurück. Doch diesmal erwartet ihn die Polizei... - Eine Frau zweifelt an ihrem Verstand: Ihr Hund verschwindet aus ihrem abgeschlossenen Wagen. - Eine laustarke Transen-Party sorgt für Unmut bei den Nachbarn. Selbst die hinzugerufenen Beamten entkommen den feierwütigen "Damen" nur mit Mühe.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1