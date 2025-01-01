Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gezwungener Dieb

SAT.1Staffel 3Folge 131
Folge 131: Gezwungener Dieb

45 Min.Ab 12

Ein Schüler lässt sich von zwei Klassenkameraden zu einem Diebstahl in einem Karnevalsgeschäft überreden. Nachdem er der Ladendetektivin zunächst entkommt, kehrt er für eine weitere Mutprobe zurück. Doch diesmal erwartet ihn die Polizei... - Eine Frau zweifelt an ihrem Verstand: Ihr Hund verschwindet aus ihrem abgeschlossenen Wagen. - Eine laustarke Transen-Party sorgt für Unmut bei den Nachbarn. Selbst die hinzugerufenen Beamten entkommen den feierwütigen "Damen" nur mit Mühe.

