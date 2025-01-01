Auf Streife
Folge 133: Der Ballermann
44 Min.Ab 12
Am frühen Morgen bemerkt eine Anwohnerin einen Streit zwischen einem Zeitungsausträger-Paar und ihrem Nachbarn und ruft die Polizei. Plötzlich fallen zwei Schüsse... - Während eines Spaziergangs fällt der Hund einer Rentnerin in einen See. Die panische Frau springt ihm hinterher und bringt sich dabei selbst in eine Notlage. - Ein Rentner meldet einen Einbruch in seine Garage und fürchtet, dass die Diebe noch dort sind. Vor Ort erwartet die Beamten eine Überraschung.
