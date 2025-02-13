Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 135vom 13.02.2025
44 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Eine Studentin wird von einem Sexualstraftäter verfolgt und beinahe vergewaltigt. Die Beamten fahnden überall nach dem Mann. Kann ein Busfahrer weitere wichtige Hinweise liefern? - Ein panischer Familienvater meldet seinem Sohn, dass er aus Versehen seine Frau angeschossen hat. - Der Inhaber einer Spielothek ist sich sicher, dass einer seiner Einarmigen Banditen manipuliert wurde. Als die Beamten eintreffen, um den Sachverhalt zu klären, geraten sie in eine Schlägerei.

