Mutmaßlicher Vergewaltiger gesuchtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 135: Mutmaßlicher Vergewaltiger gesucht
44 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Eine Studentin wird von einem Sexualstraftäter verfolgt und beinahe vergewaltigt. Die Beamten fahnden überall nach dem Mann. Kann ein Busfahrer weitere wichtige Hinweise liefern? - Ein panischer Familienvater meldet seinem Sohn, dass er aus Versehen seine Frau angeschossen hat. - Der Inhaber einer Spielothek ist sich sicher, dass einer seiner Einarmigen Banditen manipuliert wurde. Als die Beamten eintreffen, um den Sachverhalt zu klären, geraten sie in eine Schlägerei.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1